سعد لمجرد ينعى عبد الرحمن اليوسفي- بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نعى الفنان المغربي ​سعد لمجرد​، رئيس الوزراء المغربي السابق ​عبد الرحمن اليوسفي​، الذي توفي صباح اليوم الجمعة في أحد مستشفيات الدار البيضاء عن عمر ناهز 96 عاما.

وكتب لمجرد في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي :"رحم الله السي عبد الرحمان اليوسفي . ستبقى دائما في أذهاننا. انا لله وانا اليه راجعون".

وكان اليوسفي قد نقل منذ أيام إلى المستشفى بعد معاناة طويلة مع المرض، إذ كان يعيش برئة واحدة منذ عقود، كما عانى من مرض السرطان، وسبق أن تعرض لجلطة دماغية عندما كان رئيسا للوزراء في الفترة الممتدة من عام 1998 حتى عام 2002.

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