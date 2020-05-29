أحمد فلوكس يثير الجدل حول علاقته بهذه الإعلامية اللبنانية- بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - أثار الممثل المصري ​أحمد فلوكس​ الجدل مؤخراً حول حياته الشخصية، وتحديداً إن كانت هناك علاقة عاطفية تجمعه بالإعلامية اللبنانية ​ديالا مكي​، التي تقدم أحد برامج الموضة عبر "تلفزيون دبي".

وجاء ذلك بعد تبادلهما تعليقات عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعي، أوحت بوجود علاقة بينهما، بحسب ما أكد المتابعون، إذ كتب فلوكس "اللي باعنا خسر دلعنا"، لتعلق ديالا قائلة "شو قصدك؟"، ورد أحمد عليها قائلاً :"قصدي إنك إنتي الدلع".

يشار إلى أن فلوكس كان تزوج من الممثلة المصرية هنا شيحة، لينفصلا بعد فترة وجيزة.

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