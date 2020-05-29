شبيهة نور اللبنانية تثير الجدل عبر السوشيال ميديا- بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - بعد النجاح الكبير الذي حققته الممثلة ​نور اللبنانية​ بدورها في مسلسل "البرنس" أمام الفنان المصري ​محمد رمضان​، والذي عرض خلال الموسم الرمضاني الفائت، تداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الإجتماعي صورة لشبيهتها، التي تختلف عنها بوزنها الزائد، فيما ملامح وجههما متشابهة جداً، بحسب ما علّق المتابعون، والذين تساءلوا ماذا لو ظهرت نور بهذا الشكل مستقبلا بعد الحجر الصحي المنزلي.

مسلسل "البرنس" سناريو وإخراج محمد سامي، وشارك في بطولته أيضاً الممثلون أحمد زاهر، روجينا، إدوارد، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب وأحمد داش.

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