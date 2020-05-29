تراند اليوم : تريند حمو بيكا بالشبكة الدهب يجتاح السوشيال ميديا – صورة

نشر حمو بيكا نجم المهرجانات الشعبية صورة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام .

وظهر حمو بيكا فى الصورة مستمتعًا بجو الصيف من رحلته إلى أحد الأماكن الساحلية .

وأعلن حمو بيكا خطوبته الشهر الماضي، عندما قام بنشر صورة له هو وخطيبته عبر حسابه الرسمي على تطبيق “إنستجرام”.

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وعلق عليها قائلا: “محدش هيقول مبروك احلى زوزو فالدنيا”.

وأثارت الصورة جدلًا واسعًا بسبب ارتداء حمو بيكا، لمجوهرات ذهبية في يده، الأمر الذي عرضه لانتقادات شديدة من قبل متابعيه على “إنستجرام”، بينما هنأه البعض على إعلان الخطوبة.