دينا الشربيني في أجرأ تصريحاتها حول عمرو دياب

عبّرت الممثلة دينا الشربيني، عن سعادتها الكبيرة بسبب الدعم الذي تلقته من النجم عمرو دياب في مسلسل “لعبة النسيان”، خاصة بعدما وضع الموسيقى التصويرية التي أحدثت فرقاً في العمل.

شددت دينا خلال مداخلة لها مع برنامج “انسايدر بالعربي” إنها تستمتع بأي شيء يقدمه “دياب”، وليس موسيقى مسلسلها فقط، مؤكدة ان الموسيقى التصويرية فظيعة ومؤثرة ومليئة بالمعاني. واختتمت قائلة: “ربنا يخليه ويقعد يمتعنا بالحاجات اللي بيعملها”.

وبعدما تردد ان عمرو دياب سيظهر كضيف شرف في مسلسل “لعبة النسيان” وهذا ما لم يحصل، كشفت دينا أن هذه المعلومة غير صحيحة من الأساس وهناك الكثير من الأشياء التي تقال ليست صحيحة وهي لم تتعود أن ترد.

وهل يقوم “دياب” بدعمها بسبب موهبتها أو للحب دور؟ أكدت انها لا تستطيع ان تتحدث عن نفسها في حال كانت موهوبة أو كلا لأن الجمهور هو الحكم. مضيفة ان عمرو دياب يقوم بذلك لأنه يحبها وهو واقف الى جانبها بشكل دائم في كل حاجة.

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ورداً على سؤال حول من يحب الثاني أكثر، قالت دينا “انا بحبه أكثر لأنه يجب ان يُحب أكثر.. لذا انا بحبه أكثر”.

وشددت دينا ان عمرو دياب غيّر وجهة نظرها في الحياة فهو يتمتع بخبرة كبيرة ومثقف جداً وهي تتعلم منه كل يوم شيئاً جديداً.

وحول الهدية التي قد تقدمها لعمرو دياب للتعبير عن امتنانها لكل ما يفعله من أجلها، قالت “صعب ان أقدم هدية لعمرو دياب لذا اقدم له حبي وتقديري ولكن هدية صعبة”.

نذكر ان دينا الشربيني كانت قد خضعت لفحوصات كوفيد 19 “بي سي ار” فور سماعها بإصابة الفنانة رجاء الجداوي بكورونا، وجاءت النتيجة سلبية.