كورونا تعطّل عبد المجيد عبدالله

شوّق الفنان السعودي عبد المجيد عبدالله الجمهور حول ألبومه المقبل وذلك بعدما غرّد قائلاً: “الالبوم قرّب واتمنى يخلّص في وقته المحدد تعطلنا لمدة شهرين والحمدلله كم يوم وترجع الحياة”.

وكان عبد المجيد عبدالله قد أكد أنه يعمل على ألبومه الجديد حيث يستعد لطرحه في الأسواق قريبًا.

كما ان تحضيرات عبد المجيد للألبوم الجديد خلال شهر رمضان، أثارت استياءً بين عدد من المتابعين الذين وجهوا له انتقادات، تحولت الى خلاف بين عبد المجيد وبعض المتابعين حول حرمة الأغاني.

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وكي ينهي هذا الخلاف، قال الفنان السعودي، في سلسلة من التغريدات عبر حسابه على موقع تويتر: “ياجماعة انا بحكي مع جمهوري والواحد ماعنده شي صارت مشكلة اللي ما يعجبه لا يدخل واذا تعتبرون الاغاني حرام ترى غيركم يشوف غير كذا لاتدوشونا الله يصلحكم وكل واحد داخل المنشن مفتي ويشتم كفاكم النظرة الدونية للفنانين ترى فيهم خير اكثر من بعض ناس كثير والدولة ماقصرت معترفه بالفن وكفى.”

وتابع: “انا عايش لحبايبي الصدقيين من بنات وشباب هم امل المستقبل واتشرف فيهم اصبحت جزء منهم واحساسي انهم ابناء والتعامل معهم عفوي اشعر بمشاعرهم واصدقهم ويصدقوني هم اغنيتي اللي ابحث عنها فاهتمامهم بما اقدمه فعلا واعيش عواطفهم الحقيقيه فـ هالليالي الكريمه اقول الله يخليكم لي ولايحرمني منكم”.

نذكر أن “عبدالله” قد أغلق حسابه على تويتر في آذار2020 إثر مشادة كلامية بينه وبين بعض متابعيه أيضاً.