- 1/2
- 2/2
May 29, 2020
لاحقت عدسات الكاميرات عارضة الازياء ايرينا شايك التي ظهرت باطلالة لافتة وذلك بعد يوم واحد من لقائها حبيبها السابق النجم برادلي كوبر.
وعلى الرغم من العزل المنزلي بسبب كورونا، إلا ان هذا الموضوع لم يمنع شايك من زيارة كوبر وتمضية أربع ساعات عنده لأجل رعاية ابنتهما الوحيدة “ليا”.
وكانت “شايك” قد التقت “كوبر” بمناسبة عيد الأمهات في أميركا حيث امضيا نهاراً ممتعاً مع بعضهما وبرفقتهما ابنتهما.
وكانت “شايك” قد تحدثت للمرة الأولى حول انفصالها عن “كوبر” في فبراير 2020 خلال حوار مع مجلة British Vogue، حيث أكدت أن شخصيتها القوية هي السبب الرئيسي في الانفصال. وأعتقد أن بعض الرجال يخافون من ذلك، لذا هو بالتأكيد السبب الرئيسي وراء الانفصال.
نذكر ان ايرينا وشايك رُزقا بمولودتهما في عام 2017.
كانت هذه تفاصيل خبر ايرينا شايك تزوز برادلي كوبر لساعات رغم الانفصال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.