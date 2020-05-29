ايرينا شايك تزوز برادلي كوبر لساعات رغم الانفصال

لاحقت عدسات الكاميرات عارضة الازياء ايرينا شايك التي ظهرت باطلالة لافتة وذلك بعد يوم واحد من لقائها حبيبها السابق النجم برادلي كوبر.

وعلى الرغم من العزل المنزلي بسبب كورونا، إلا ان هذا الموضوع لم يمنع شايك من زيارة كوبر وتمضية أربع ساعات عنده لأجل رعاية ابنتهما الوحيدة “ليا”.

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وكانت “شايك” قد التقت “كوبر” بمناسبة عيد الأمهات في أميركا حيث امضيا نهاراً ممتعاً مع بعضهما وبرفقتهما ابنتهما.

وكانت “شايك” قد تحدثت للمرة الأولى حول انفصالها عن “كوبر” في فبراير 2020 خلال حوار مع مجلة British Vogue، حيث أكدت أن شخصيتها القوية هي السبب الرئيسي في الانفصال. وأعتقد أن بعض الرجال يخافون من ذلك، لذا هو بالتأكيد السبب الرئيسي وراء الانفصال.

نذكر ان ايرينا وشايك رُزقا بمولودتهما في عام 2017.