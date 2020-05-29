وفاة الكاتبة والشاعرة تيريز عواد بصبوص

توفيت الكاتبة والشاعرة تيريز عواد بصبوص أرملة النحات العالمي ميشال بصبوص ووالدة النحات أناشار بصبوص.

تيريز عواد بصبوص: مربية وصحافية وأديبة وشاعرة، ولدت في بحرصاف في العام 1934، امتهنت الصحافة الأدبية والثقافية في الإذاعة والتلفزيون الفرنسي 1958- 1963، درست اللغة العربية في مدرسة اللغات الشرقية في باريس 1960- 1963، عادت إلى لبنان 1963، حررت في مجلة “الحوار”، و”مواقف”، و”النهار الثقافي”، و”باريس”، و مجلة” الكلمة” العراقية، درست في معهد الفنون الجميلة 1968 وفي كلية الاعلام في الجامعة اللبنانية.

تزوجت من النحات ميشال بصبوص، لها ديوان” بيوت العنكبوت” 1967، مسرحية” البكرة”، 1973، وأعمال أخرى شعرية ومسرحية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها عند الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الجمعة في كنيسة مار مارون في راشانا.