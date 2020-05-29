ميرهان حسين تبرع بتقليد سميرة سعيد وأصالة نصري.. فيديو

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الفنانة المصرية الشابة ميرهان حسين فيديو عبر حسابها الخاص في إنستغرام ظهرت فيه وهي تقلد الفنانة المغربية سميرة سعيد في المقطع الأول منه، أما في الثاني فقط ظهرت وهي تقلد الفنانة السورية أصالة نصري.

واختارت حسين لشخصية سميرة سعيد إطلالة باللون الأزرق واستعانت بالمكياج لتصبح قريبة الشبه منها، إلا ان اللافت موهبتها في تقليد حركات الفنانة وصوتها، كما أنها أبدعت بشكل أكبر في شخصية الفنانة أصالة نصري التي اختارت أن ترتدي لها فستانا باللون الأخضر تميز بوجود الريش.

وتفاعل الجمهور مع الفنانة المصرية بشكل واسع، معبرين عن صدمتهم لقدرتها الكبيرة في التقليد، مشيدين بموهبتها فيما اعتبر البعض أنها في هذا المجال تمتلك موهبة أفضل من التمثيل والغناء.

وحرصت حسين في الفترة الأخيرة على تقليد عدد من النجوم، والتفرد في هذا المجال، إذ سبق وأن قامت بتقليد الراقصة المصرية فيفي عبده، ولاقت حينها العديد من التعليقات الإيجابية.

فيما طالبها عدد كبير من الجمهور بعمل عروض مسرحية تقوم بها بتقليد النجمات من أجل نشر هذا الفن الذي يحظى بشعبية خاصة في الوطن العربي، وقد تجعل لنفسها خطا خاصا ومختلفا من الممكن أن تتفرد فيه وتحقق نجاحا كبيرا لم تحققه في الدراما والغناء.

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وعلى صعيد مختلف عاشت الفنانة المصرية أزمة قبل ما يقارب العام وذلك بعد دخولها السجن بعد قيامها بالتعدي على شرطي سير أوقفها بالطريق بعد تجاوزها السرعة، ليكتشف أنها تحت تأثير الكحول، مع وجود زجاجات من الكحول في سيارتها.

قصة الفنانة ميرهان حسين بدأت في شهر يونيو لعام 2016، عندما كانت تقود سيارتها على طريق المنصورية، حيث استوقفتها قوة أمنية من قسم شرطة الأهرام، لكنها رفضت التوقف وبسرعة عالية تخطت الكمين، فاصطدمت بالحواجز الأمنية وسقط أحد ضباط قوة الكمين، إلا أن القوات الأمنية حاولت إيقاف السيارة، وبالفعل تبين أن قائدة السيارة هي الفنانة ميرهان حسين، واتهمت بأنها كانت تحت تأثير المواد الكحولية، وأنها تعدت بالسب على القوة الأمنية، وصفعت أحد الضباط وأصابت آخر بجروح في الوجه مستخدمة أظافرها.

وشاركت حسين في عدد من الأعمال الناجحة في التلفزيون والسينما.