حليمة بولند تستفز الكويتيين بسبب ما فعله معها صباح الأحمد

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 29 مايو 2020 04:32 مساءً - ‏46 دقيقة مضت أخبار المشاهير 129 زيارة

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استعرضت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل، حليمة بولند، هدية وصلتها من “مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع”، الأمر الذي لم يرق للعديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت بولند، أمس الخميس، فيديو عبر حسابها في “سناب شات” كشفت فيه عن الهدية، التي كانت عبارة عن كمية كبيرة من أقنعة الوجه للحماية من فيروس كورونا.