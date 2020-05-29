علا الفارس برفقة تميم أمير قطر تثير ضجة

فنون - كتب امير التهامي في الجمعة 29 مايو 2020 04:32 مساءً - ‏ساعة واحدة مضت أخبار المشاهير 228 زيارة

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صورة للإعلامية الأردنية علا الفارس المذيعة بقناة الجزيرة، بعد تركها قنوات إم بي سي” السعودية ، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد .

ونشرت علا الفارس، عبر حسابها على تويتر صورة تجمعها بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، واللاعب الانجليزي ديفيد بيكهام، خلال مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد في ملعب حديقة الأمراء، أمس الأربعاء.

وكتبت عليها :”مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني – و اللاعب ديفيد بيكهام في ملعب حديقة الأمراء /باريس”.

ولاقت الصورة تفاعل كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وصل إلى آلاف الإعجابات والتعليقات التي أثنت على تواضع أمير قطر وموافقته على التقاط صورة مع الإعلامية علا الفارس.

وكانت الإعلامية الأردنية، غادرت مجموعة قنوات MBCالسعودية في ديسمبر من عام 2017، وانتقلت مؤخرًا للعمل مذيعةً لدى قناة الجزيرة القطرية.