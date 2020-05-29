شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة هبة طوجي لـ"إليسا" عبر الخليج 365: قوية تمدنا بالحب والطاقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختارت النجمة اللبنانية هبة طوجي، النجمة إليسا، لترسل لها رسالة عبر ”الخليج 365” قالت خلالها إن إليسا امرأة قوية تمد الجميع بالحب والطاقة والأمل.
أضافت، خلال ظهورها لايف عبر برنامج live مع As3ad، الذي يقدمه الزميل محمد أسعد، بقولها: أريد أن أبارك لإليسا عن أغنيتها الجديدة، وهي رائعة كعادتها، أحب شخصيتها، لأنها قوية تمنح الجميع القوة والأمل والتصالح مع النفس، ودائمًا نظل نفتخر بها.
هبة طوجي هي مغنية وممثلة ومخرجة لبنانية، بدأت مسيرتها الفنية في لبنان مع الفنان أسامة الرحباني، ثم انطلقت إلى العالمية في عام 2015م، عندما اشتركت في النسخة الفرنسية من برنامج The voice.
يُذكر أن هبة طوجى بطلة لأربعة أعمال مسرحية رحبانية وتألقت بدورها "إزميرلدا" ضمن مسرحية "نوتر دام دو باريس" وتعاونت مع أهم الشركات العالمية كـ"ديزنى" ، ووقوفها على أكبر مسارح الوطن العربى والعالم.
برنامج liveمعAs3ad ، يقدمه محمد أسعد، عبر الصفحة الرسمية لليوم السابع على انستجرام، يستضيف خلاله عددًا من المشاهير من نجوم الفن والرياضة والمجتمع، عبر خاصية "لايف"، ليكون منصة لتبادل الحديث والتفاعل مع الجمهور والإجابة على أسئلتهم.
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