شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يعرقل خطة عرض مسرحية "عطل فنى" فى السعودية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم أكرم حسنى أن النجاح الكبير الذى حققته مسرحيته "عطل فنى" فى موسم الرياض الترفيهى بالممكلة العربية السعودية وفتح عروض إضافية هناك، جعل القائمين على المسرحية يضعون خطة عرض جديدة والتجول بها فى مدن مختلقة بالمملكة، لكن جاءت أزمت انتشار فيروس كورونا وبعثرت كل الأوراق وأفسدت هذه الخطة.

وأوضح أكرم حسنى لـ"الخليج 365" أن ظروف انتشار فيروس كورونا فى مصر والسعودية أثرت على خطة عرض مسرحية عطل فنى موضحاً: "وضعنا خطة لعرضا المسرحية على فترات كبيرة بالسعودية سواء فى موسم جدة أو الدمام أو القسيم، وننتظر اتنتهاء هذه الأزمة لإكمال خطة عرض المسرحية والتى من ضمنها العرض فى مصر كذلك".



اسرة مسرحية عطل فنى

مسرحية "عطل فنى" بطولة أكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو وأيتن عامر، ونشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلى، وأتاكا، من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك فى الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا، وتسجل المسرحية التجربة الأولى لأكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو على خشبة المسرح، بعد تقديمهم عدداً من الأفلام الكوميدية وأيضاً المسلسلات خلال السنوات الماضية.

يذكر أن آخر أعمال أكرم حسنى مسلسل "رجالة البيت" بمشاركة أحمد فهمى وتم عرضه فى شهر رمضان الماضى، من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وشارك فى بطولته بيومى فؤاد وويزو وعارفة عبد الرسول والطفل اسماعيل احمد الجندى وعدد من ضيوف الشرف منهم أيتن عامر وميرهان حسين ومحمد ثروت وأحمد فهيم وآخرين.