شكرا لقرائتكم خبر عن قصة حسن عابدين الفدائى المطرود من أمام قبر الرسول والشعراوى فى حكايات زينب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكشف الحلقة الجديدة من برنامج حكايات زينب تفاصيل العلاقة بين الفنان االكبير حسن عابدين والشيخ الشعراوى.

واوضحت الكاتبة الصحفية زينب عبداللاه التى تقوم بإعداد وتقديم برنامج حكايات زينب أنها ستتناول خلال عدة حلقات تفاصيل العلاقة بين المشايخ واهل الفن ، مؤكدة أن البعض يعتقد أنه ليس هناك رابط بين الطرفين، بينما تكشف الحلقات القادمة من البرنامج عددا من المواقف بين كبار المشايخ وعدد من نجوم الفن يظهر معها كيف ينظر هؤلاء المشايخ للفن والفنانين، وطبيعة العلاقة بينهما.

وقالت زينب عبداللاه أن الحلقة الجديدة من البرنامج تتناول علاقة الشيخ الشعراوى بالفنان حسن عابدين، موضحة جزء من سيرة الفنان الكبير الذى قاوم الصهاينة فى سن 17 عاما وحكموا عليه بالإعدام بعد سفره لفلسطين عام 1948.

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وأشارت الكاتبة الصحفية إلى موقف حدث للفنان الكبير عندما سافر للعمرة أمام قبر الرسول فزلزل كيانه وجعله يقرر اعتزال الفن.

وكشفت عبداللاه تفاصيل ما دار بين حسن عابدين والشيخ الشعراوى عندما ذهب الفنان الكبير للقاء إمام الدعاة لإخباره بقرار الاعتزال ، وموقف الشعراوى من هذا القرار وتفاصيل العلاقة التى نشأت بين الشيخ والفنان بعد هذا اللقاء.