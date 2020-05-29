شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب العزل ولا الحمل؟.. شيرين عبد الوهاب بوزن زائد فى أحدث إطلالة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة شيرين عبد الوهاب بوزن زائد فى أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعى منذ فترة كبيرة، حيث تداول رواد مواقع التواصل صورة لها، وكالعادة أعادت الصورة الكلام مرة أخرى على احتمالية حمل شيرين بسبب ظهورها بوزن زائد غير معتاد عليها، لكن رجح بعض المعلقين أن يكون وزنها نتيجة الجلوس فترة طويلة فى البيت دون عمل أو خروج لإقامة حفلات، بسبب العزل المنزلى الناتج عن الإجراءات الاحترازية المقررة فى أغلب البلدان لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وكانت قالت المطربة شيرين عبد الوهاب إنه على الرغم من الظروف التى يمر بها العالم من انتشار فيروس كورونا، والاضطرار إلى العزل المنزلى والبقاء فى البيت، إلا أن ذلك جعلنا نقترب من أولادنا وأهالينا بصورة أكبر.

وأضافت عبر حسابها بموقع تويتر "أنا بشكر الظروف اللى إحنا فيها بالرغم من قسوتها عشان نقعد فى البيت ونقرب من أهالينا ونشوف ولادنا، أنا مابحبش أتكلم عن صلاتى عشان دى حاجة بينى وبين ربنا، بس أنا حاسة إن الناس اتغيرت، الحاجة الحلوة اللى فيهم ابتدت تطلع وأولهم أنا".

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وأبدت الفنانة شيرين عبد الوهاب إعجابها بمسلسلات الاختيار للنجم أمير كرارة، والنهاية للفنان يوسف الشريف، والفتوة لياسر جلال، مشيدة بمسلسل الاختيار لأنه جسد شخصيات ضحت بأرواحها من أجل حمايتنا.

وكتبت شيرين، عبر حسابها على تويتر: "كل التقديروالاحترام لكل الفنانين اللى شاركوا فى مسلسل الاختيار، لتجسيدهم شخصيات دفعت التمن روحها علشان تحمينا، هم دول رجالة بلدنا اللى لازم فعلا نحتزى بيهم".

وأضافت شيرين: "وعاجبنى جداً جداً مسلسل النهاية، ومبروك ليوسف الشريف وكل القائمين على المسلسل، بس أنا عندى مشكلة، أى حد جديد هقابله هضطر أبص على قفاه الأول لو لاقيته معندوش زرار، يبقى إحنا كده فى أمان"، وتابعت شيرين: "وبحب كمان مسلسل الفتوة، مسلسل جميل وياسر جلال ممتاز، والديكور والإضاءة وكله مميز".