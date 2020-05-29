شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسين لمهاجمى مدحت العدل: إحنا فى أيام محدش عارف مين هيقابل ربنا الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الشاعر الغنائى تامر حسين على دعم السيناريست مدحت العدل، الذى تعرض لحملة هجوم من بعض جماهير الكرة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن جميع أفراد عائلة العدل أصحاب فضل وجدعنة، مطالبا مهاجميه بعدم التعصب، قائلا: "بلاش تنشغلوا بالدنيا أوى كده.. إحنا فى أيام محدش عارف مين فينا هيقابل ربنا قبل التانى".





ونشر تامر، عبر حسابه على فيس بوك، صورة مع العدل، صحبها بتعليق: "مع أستاذى الشاعر الكبير والسيناريست المُبدع دكتور مدحت العدل يعنى الفن والأخلاق والاحترام والشهامة والذوق كله واللى ما يعرفك يجهلك يا دكتور، الحقيقة إنى بعتبر كُل آل العدل عيلتى وأهلى وعمامى وخلانى وإخواتى، وتحديداً الله يرحمه أستاذ سامى العدل والمنتج الكبير جمال العدل وأستاذ مدحت العدل وإخواتى المخرج العبقرى ماندو العدل وأخى وصديقى الملحن أحمد العدل".





وتابع تامر: "شهادة حق، الناس دى ماشفتش فى جمالهم وفى جدعنتهم وولاد أصول وولاد بلد وأكبر من أى مهاترات وكلام خايب نابع من تعصب أعمى ومابتكلمش على انتماءات، لك مطلق الحرية شجع اللى تشجعه بحُب ده حقك، بس الكبير له احترامه ومقامه دى مبادئ عارفينها من واحنا أطفال إلا الخوض فى الأعراض، شجع اللى تشجعه انت حُر ليك مطلق الحُرية، أنا بتكلم فى مبدأ وإنسانية، بلاش تنشغلوا بالدنيا أوى كده احنا فى أيام ماحدش عارف مين فينا حايقابل ربنا قبل التانى".

Advertisements

وأضاف تامر: "يا شباب أياً كان الانتماء شجع اللى تشجعه بحُب ولك كل التقدير والاحترام بدون فتن، كل دى أمور دنيوية محدش واخدها معاه فى أخرته، المهم التعصب ماينسيش حد انسانيته ولا رحمته، ولا يختلط الأمر ونتجاوز ونخوض فى أعراض لوجه الله فقط".





وتصدر السيناريست مدحت العدل والمعروف بانتمائه لنادى الزمالك، تريند تويتر، بعد تدويناته وتصريحاته حول أحقية النادى ‏الأبيض بلقب نادى القرن، وقابل هجومًا كبيرًا من عشاق النادى الأهلى فى مقابل دفاع جمهور الزمالك عنه.‏

ورد العدل على تويتر، على الهجوم متوعدًا مهاجميه قائلاً: "للمرة الأولى اقرأ ما كتبه عنى هذا الشخص (البذئ) أو الأشخاص ‏وردى سوف يكون قويًا وبالقانون والقانون فقط وسوف أجعله يندم على كل حرف كتبه إن شاء الله‎".‎

كما أعاد "العدل" تغريدة لأحد الأشخاص جاء فيها: "بلاغات للنائب العام ضد كل الأكونتات اللى شاركت فى الحملة المشبوهة ضد ‏شيكابالا ودكتور مدحت العدل".

وكان مدحت العدل غرد على "تويتر" قائلًا: "تخيلوا لو هناك 6 بطولات قارية (دورى أبطال) فاز الزمالك بـ2 منها ولَم يشترك فى ‏الباقى والأهلى لم يفز بأى لقب بل كان الثانى فى 3 بطولات يصبح الذى لم يفز (الأهلى) له 9 نقاط والذى فاز ببطولتين (الزمالك) ‏له 8 نقاط وعلى أساس اللائحة الملفقة فالأهلى نادى القرن".‎