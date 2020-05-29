شكرا لقرائتكم خبر عن "ستأتين زاحفة إلى خيمتى يا فرجينيا".. أشهر جمل شيخ المسرح زكى طليمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم ذكرى ميلاد واحد من أهم الرموز المسرحية فى تاريخ مصر وهو الفنان القدير زكى طليمات ورغم أدوره الكثيرة إلا أنه عرف بدور "الدوق آرثر" فى فيلم "الناصر صلاح الدين"، خاصة جملته الشهيرة لليلى فوزى "فى ليلة أقل جمالًا من ليلتنا ستأتين زاحفة إلى خيمتى يا فرجينيا"، وكان أول مدير للمعهد العالى للفنون المسرحية فى عام 1944.

خلال لقاء فى برنامج (اثنين على الهوا)، الذى جمعه بالفنان الراحل يوسف وهبى، مع الإعلامى طارق حبيب والإعلامية منى جبر، قال زكى طليمات إنه لو كان مسئولًا لأغلق معهد الفنون المسرحية، رغم أنه هو من أسس المعهد أو إلغائه لمدة 5 أو 10 سنوات على الأقل.

وبسؤاله عن السبب أوضح: "أنا عملت معهد فن التمثيل لما كنا فى شديد الحاجة لوجوه جديدة تجمع بين حسن الاستعداد للتعلم والمعرفة والمستوى الأدبى.. دلوقتى عندنا كتير.. دا فى خريجين معهد بيشتغلوا كشافين فى جمرك القاهرة الجوى.. فى فيض كبير من الخريجين لسه مش عارفين يروحوا فين"، مضيفًا "نوقف المعهد لغاية أما السوق يمتص كل الخريجين ثم يعاد وضع تخطيط جديد لمنهج الدراسة فى المعهد".

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علاقة وطيدة ربطت زكي طليمات والفنانة القديرة سناء جميل، لدرجة أنهما يجمعهما تاريخ واحد للرحيل ويمكن اعتبار ذلك إشارة للعلاقة الفنية التى جمعتهما فى يوم ما، فـلزكى طليمات فضل كبير على مشوار سناء جميل، بل هو من اختار لها اسمها الفنى، بدلا من اسمها الحقيقى "ثريا يوسف عطالله"، وذلك خلال مسرحية "الحجاج بن يوسف".

فى لقاء نادر مع الإعلامى مفيد فوزى قالت الراحلة سناء جميل، حين سألها عن الشخص الذى تنحنى له احتراما، أجابت بأنه الأستاذ زكى طليمات، وقالت: لا أستطيع أن أعبر عن مدى احترامى لهذا الرجل، هو الرجل الوحيد الذى أقف له لا شعوريا حتى بعد أن أصبحت نجمة.. فهو صاحب فضل عليا فى كل حاجة".

وكشفت كواليس اختيار زكى طليمات لاسمها "سناء جميل" وقالت: فى يوم قالى أنا غيرت اسمك سألته ايه الاسم قال لى سناء جميل، حسيته حلو فى ودنى وله جرس".

زكى طليمات، هو ممثل ومؤلف ومخرج وأحد رواد المسرح الـمصرى، حيث عرف الفنان الراحل بلقب شيخ المسرح العربى، أسس المعهد العالى للتمثيل، ورحل عن عالمنا عام 1982، وذلك عن عمر ناهز 88 عامًا.