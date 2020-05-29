شكرا لقرائتكم خبر عن فستان كلو كاردشيان المثير للجدل من تصميم Chanel بـ3250 جنيها إسترلينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرفت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كلو كاردشيان أنها واحدة من أكثر النجمات بحثا عن الإطلالة الأنيقة والساحرة، التى تجعلها إيقونة للموضة يتحدث عنها الملايين حول العالم.

وقد لفتت كلو كاردشيان الأنظار إليها بظهورها الساحر بعدد من الصور مع نجم تليفزيون الواقع سكوت ديسيك، وكان فستانها القصير من اللون "البيج" محط تركيز الكثير من المعنيين بالأزياء و الموضة.

وكانت كلو كاردشيان البالغة من العمر 35 عاما قد انتقت فستانها من مجموعة تصميمات دار أزياء " Chanel " و قد وصل سعره الي 3250 جنيها إسترلينيل.

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يذكر أن كلو كاردشيان قامت مؤخرا بالاحتفال بعيد ميلاد نجم تليفزيون الواقع سكوت ديسيك وهو والد أبناء شقيقتها النجمة كورتني كاردشيان، فقد نشرت كلوي كاردشيان على صفحتها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" عدة صور تجمعها بسكوت ديسيك خلال عدد من المناسبات والاحتفالات والسهرات الخاصة ، إضافة إلى عدد من صورهم خلال استمتاعهما معًا بوقتهما المميز خلال النزهات وهو ما جعل الكثيرين يتوقعون أن كلو تريد أن تكشف بهذه الصور عن علاقتها الغرامية و قصة حبها بسكوت ديسيك بشكل غير مباشر.