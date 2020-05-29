- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن فستان كلو كاردشيان المثير للجدل من تصميم Chanel بـ3250 جنيها إسترلينيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرفت نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كلو كاردشيان أنها واحدة من أكثر النجمات بحثا عن الإطلالة الأنيقة والساحرة، التى تجعلها إيقونة للموضة يتحدث عنها الملايين حول العالم.
وقد لفتت كلو كاردشيان الأنظار إليها بظهورها الساحر بعدد من الصور مع نجم تليفزيون الواقع سكوت ديسيك، وكان فستانها القصير من اللون "البيج" محط تركيز الكثير من المعنيين بالأزياء و الموضة.
وكانت كلو كاردشيان البالغة من العمر 35 عاما قد انتقت فستانها من مجموعة تصميمات دار أزياء " Chanel " و قد وصل سعره الي 3250 جنيها إسترلينيل.
يذكر أن كلو كاردشيان قامت مؤخرا بالاحتفال بعيد ميلاد نجم تليفزيون الواقع سكوت ديسيك وهو والد أبناء شقيقتها النجمة كورتني كاردشيان، فقد نشرت كلوي كاردشيان على صفحتها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" عدة صور تجمعها بسكوت ديسيك خلال عدد من المناسبات والاحتفالات والسهرات الخاصة ، إضافة إلى عدد من صورهم خلال استمتاعهما معًا بوقتهما المميز خلال النزهات وهو ما جعل الكثيرين يتوقعون أن كلو تريد أن تكشف بهذه الصور عن علاقتها الغرامية و قصة حبها بسكوت ديسيك بشكل غير مباشر.
كلو كاردشيان
كلو كاردشيان
كانت هذه تفاصيل خبر فستان كلو كاردشيان المثير للجدل من تصميم Chanel بـ3250 جنيها إسترلينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.