شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين تكشف سر توقف مشروع تقديمها أغانى للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة صابرين عن سبب توقف مشروع أغانى الأطفال التى أعلنت عنه سابقاً، حيث جلست مع أكثر من شاعر غنائى أو ملحن لاختيار الأغانى، موضحة لـ"الخليج 365"، أنها بمجرد الجلوس مع الشعراء أو الملحنين يأتيها دور فى مسلسل جديد ولا تستطيع رفضه وبعدها تنشغل فى تحضيره وتصويره على مدار أشهر وتؤجل مسألة الأغانى.

وأشارت صابرين إلى أن التمثيل يأخذها كثيراً عن أى شىء آخر لكن الأغانى سيأتى وقتها، لاسيما أنها تفكر فى هذا الأمر منذ فترة وترغب بشدة فى تقديم أغانى للأطفال وكذلك تصورها على طريقة الفيديو كليب ويكون بها مرح وشقاوة لتعود مرة أخرى إلى الغناء بعد غياب سنوات طويلة، خاصة أن صابرين قدمت عددا من الأغانى الاستعراضية للأطفال فى فترة التسعينيات.



النجمة صابرين

وفى سياق متصل تستعد صابرين لتصوير دورها فى فيلم "النمس والأنس" للمخرج شريف عرفة، بطولة محمد هنيدى ومنة شلبى وعمرو عبد الجليل، والمقرر البدء فى تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لتعود صابرين الى السينما حيث كان آخر ظهور لها كضيفة شرف فى فيلم "تراب الماس" مع اسر ياسين ومنة شلبى وإخراج مروان حامد.

وعرض لصابرين فى رمضان الماضى مسلسل "ليالينا 80"، تأليف أحمد عبد ألفتاح وإخراج أحمد صالح وبطولة صابرين، إياد نصار، غادة عادل، خالد الصأوى، ميدو عادل، نهى عابدين، محمد على رزق، محمد الشنقيرى، رنا رئيس، هبة عبد الغنى، منة عرفة، سارة التونسى، نورهان، هاجر الشرنوبى، حسنى شتا، محمد شاهين، صبرى عبد المنعم.