شكرا لقرائتكم خبر عن رامى صبرى يوجه رسالة مؤثرة لجمهوره.. اعرف ماذا قال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم رامى صبرى صورة جديدة له على حسابه الشخصى إنستجرام وعلق قائلا: "كلنا فاكرين إننا بنخطط لحياتنا لكن فى الحقيقة تخطيط الحياة لينا كلام تانى خالص كورونا 2020"، وجاءت التعليقات كالتالى "اقتباسات تلامس قلبك" و"بلاء من ذنوبنا".

وحقق رامى صبرى، من خلال أغنية "حياتى مش تمام، التى طرحها عبر قناته الخاصة بموقع اليوتيوب منذ 3 أشهر، أكثر من 10 ملايين من المشاهدات، من كلمات وألحان عزيز الشافعى.

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وحازت مؤخرًا أغنية "غريب الحب" تتر مسلسل "فرصة تانية" تم طرحه فى موسم رمضان الماضى غناء النجم رامي صبري على إعجاب الجماهير، وهى من كلمات تامر حسين، ألحان مدين وتوزيع نادر حمدي، والتي تم عرضها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع يوتيوب.

"فرصة تانية" معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى.