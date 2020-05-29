شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر عن دورها فى "ونحب تانى ليه": مفيش حاجة اسمها الستات تكره الرجالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت النجمة سوسن بدر، عن سعادتها البالغة بعد نجاح مسلسل "ونحب تانى ليه" الذى قدمت بطولته النجمة ياسمين عبد العزيز فى رمضان المنقضى، من إنتاج شركة سينرجى، حيث قالت سوسن بدر لـ"الخليج 365" إنها تلقت التهانى على دورها في المسلسل، الذى يعد من المسلسلات القوية في مضمونها ومحتواه الدرامى.

وأشارت سوسن إلى أن شخصية عايدة التي قدمتها في المسلسل متواجدة بالفعل في الحياة العادية، لافتة إلى أنها قدمت دور الأم بشكل طبيعى، وهى المرأة التي تحاول أن تقف بجانب ابنتها بعد الانفصال عن زوجها، لاسيما أن تلك الأزمة متفشية في مجتمعاتنا العربية بشكل كبير.

وأوضحت سوسن، أن فكرة كره المرأة للرجل فى المطلق ليست موجودة، لأن ذلك يعد ضد الطبيعة البشرية، لكن شخصية عايدة كانت فكاهية ولذيذة وأوضحت أمنيات الأمهات لدى بناتهن هى فكرة الاستقرار العائلى، وتارة أخرى فكرة الوقوف بجانبهن بطريقة أو بأخرى مع بناتهن الذين يتعرضن للطلاق فى التجربة الأولى، خاصة أنه رغم الأزمات الاسرية والطلاق وخلافه ولكن عجلة الحياة تدور و"بتمشى الحياة".

يشار إلى أن مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، إسلام جمال، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمر ومحمود يس، اخراج مصطفى فكرى، ومن انتاج شركة سينرجى للإنتاج الفنى.