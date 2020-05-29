شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ماجدة الرومى تكشف عن أغنيتها الجديدة "غنوا بكل اللغات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواصل الفنانة ماجدة الرومى مع الجمهور وتشاركهم بأحدث أخبارها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى بشكل مستمر، وكشفت أنها تستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "غنوا بكل اللغات".

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ونشرت ماجدة الرومى عبر تويتر، مقطع فيديو لجزء من الأغنية الجديدة وعلقت عليه "غنوا بكل اللغات.. قريبًا".

مفاجأة ماجدة الرومى تأتى فى إطار جهود وأعمال نجوم الفن المصريين والعرب التى يطرحونها خلال الفترة الحالية بالتزامن مع إجراءات إغلاق فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ويهدفون من خلالها الترفيه على ملايين الناس المعزولين داخل منازلهم ضمن إجراءات الوقاية من الفيروس التاجى، وتتنوع أعمال المطربين المصريين والعرب ما بين تنظيم حفلات غنائية "أونلاين"، وطرح أغانى جديدة.

يذكر أن ماجدة الرومي كانت قد أوضحت في تصريحات لها أن هناك صعوبات مادية تواجه الإنتاج الغنائي اليوم، خصوصاً أمام الوضع الاقتصادي في لبنان، لكنها تسعى لتقديم أعمال جديدة.