سعد لمجرد ناعيا عبدالرحمان اليوسفي: "ستبقى في أذهاننا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان سعد لمجرد، على نعي عبدالرحمان اليوسفي، الذي رحل عن عالمنا صباح الجمعة، في المغرب.

ونشر لمجرد، صورة للراحل عبر حسابه على انستجرام، وعلق: "رحم الله السيد عبدالرحمان اليوسفي.. ستبقى دائما في اذهاننا.. اإنا لله وإنا إليه راجعون".

وكانت صحف مغربية، ذكرت أن عبدالرحمان اليوسفي الوزير الأول الأسبق والزعيم الاتحادي، توفي صباح اليوم الجمعة، وكان في حالة صحية حرجة، إذ أمضى عدداً من الأيام بالعناية المركزة بأحد مستشفيات مدينة الدار البيضاء.

وبدأ عبدالرحمن اليوسفي، حياته المهنية محاميا قبل أن يدخل الحياة السياسية كواحد من أبرز المؤسسين لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سنة 1959، وخلال مساره في العمل النقابي في فترة الاستعمار تعرض لعدة متابعات وللاعتقال والسجن والنفي.