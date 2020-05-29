محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص الشاعر الغنائي تامر حسين، على توجيه رسالة إلى المؤلف والكاتب الكبير مدحت العدل.

ونشر حسين، صورته مع العدل عبر حسابه على انستجرام، قائلا: "أستاذي الشاعر الكبير والسيناريست العظيم دكتور مدحت العدل يعني الفن والأخلاق والإحترام والشهامة والذوق كله واللي مايعرفك يجهلك يادكتور".

وتابع: "الحقيقة إني بأعتبر كُل آل العدل عيلتي وأهلي وعمامي وخلاني واخواتي، وتحديداً الله يرحمه أستاذ سامي العدل والمنتج الكبير جمال العدل وأستاذ مدحت العدل، وإخواتي المخرج العبقرى ماندو العدل وأخي وصديقي الملحن أحمد العدل".

وأضاف: "شهادة حق.. الناس دي ماشفتش في جمالهم وفي جدعنتهم، وولاد أصول وولاد بلد وأكبر من أي مهاترات وكلام خايب نابع من تعصب أعمى.. الكبير له احترامه ومقامه.. دي مبادىء عارفينها من وإحنا أطفال".

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كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسين عن "العدلية": "ولاد أصول وأكبر من أي مهاترات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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