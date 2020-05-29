محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
حرص الشاعر الغنائي تامر حسين، على توجيه رسالة إلى المؤلف والكاتب الكبير مدحت العدل.
ونشر حسين، صورته مع العدل عبر حسابه على انستجرام، قائلا: "أستاذي الشاعر الكبير والسيناريست العظيم دكتور مدحت العدل يعني الفن والأخلاق والإحترام والشهامة والذوق كله واللي مايعرفك يجهلك يادكتور".
وتابع: "الحقيقة إني بأعتبر كُل آل العدل عيلتي وأهلي وعمامي وخلاني واخواتي، وتحديداً الله يرحمه أستاذ سامي العدل والمنتج الكبير جمال العدل وأستاذ مدحت العدل، وإخواتي المخرج العبقرى ماندو العدل وأخي وصديقي الملحن أحمد العدل".
وأضاف: "شهادة حق.. الناس دي ماشفتش في جمالهم وفي جدعنتهم، وولاد أصول وولاد بلد وأكبر من أي مهاترات وكلام خايب نابع من تعصب أعمى.. الكبير له احترامه ومقامه.. دي مبادىء عارفينها من وإحنا أطفال".
كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسين عن "العدلية": "ولاد أصول وأكبر من أي مهاترات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.