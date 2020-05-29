تراند اليوم : ابنة مايكل جاكسون عارية الصدر رفقة صديقتها في إطلالة صادمة



صدم محبي مغني البوب العالمي الراحل مايكل جاكسون، بعد نشر ابنته باريس جاكسون، صورة مع صديقتها تدعم المثليين رفقة صديقتها عارية الصدر.

ونشرت ابنة "جاكسون"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة جريئة، ظهرت فيها برفقة صديقتها تاليا روز، وهما عاريتي الصدر، فيما حاولتا إخفاء المناطق الحساسة من جسدهما.

ويبدو واضحاً أن باريس وصديقتها كانتا في جلسة روحية، إذ كانت الطاولة حولهما مليئة بالبلورات والبخور وتمثال بوذا.

وعلّقت على الصورة بالقول :"واحدة من صوري المفضلة على الإطلاق، لقد افتقدنا الأخوة"، لتعلّق عليها تاليا قائلةً :”كنت أفكر بكِ الليلة الماضية".

ومن ناحية أخرى، كانت ردّت جاكسون على الإتهامات التي تعرّضت لها بتعاطي مخدرات الماريجوانا، ووصفها بالمدمنة، إذ أكدت أنها تستخدم نباتات عضوية طبية، وهي قانونية في المكان الذي تعيش فيه.

وقالت :"إنها نباتات عضوية طبية لديها استخدامات علاجية كثيرة وقانونية في المكان الذي أعيش فيه، إنها تستخدم لعلاج الكثير من الناس الذين يعانون حول العالم".