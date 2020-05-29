منى زكي تشارك جمهورها بصورة من طفولتها

شاركت الفنانة منى زكي جمهورها بصورة من طفولتها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "أنستجرام". نشرت منى صورتها عبر خاصية "ستوري" وعلقت عليها قائلة"نسختي المصغرة". يذكر أن منى تستمر في تصوير عملها الدرامي "تقاطع طرق" الذي كان من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، لكنه تعرض للتأجيل نظراً لعدم استكمال التصوير في ظروف الحظر الوقاائي من وبا ظروف الحظر الوقاائي من وبا كورونا ، وشاركت كضيفة شرف في مسلسل "ونحب تاني ليه" مع أبطاله"شريف منير، ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي" حيث ظهر في أحداث الحلقة الأخيرة، ولاقت المشاركة قبول جماهيري كبير من متابعيها.

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