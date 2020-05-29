الأحد.. إعادة عرض مسلسل "بـ 100وش"

بعد انتهاء الماراثون الرمضاني للدراما، تعيد بعض القنوات إذاعة مسلسلاته من جديد، وبالأخص الأعمال التي حصلت على نجاح جماهيري كبير أثناء عرضه.
ومن ضمن هذه الأعمال المسلسل الكوميدي "بـ 100 وش" مع أبطاله "نيللي كريم، آسرياسين"، الذي لاقى نسبة مشاهدة كبيرة وردود فعل إيجابية من الجمهور والنقاد، حيث يذاع على قناة MBC ابتداءً من الأحد القادم الموافق 31 مايو في تمام الساعة الـ 5 مساءً.
مسلسل بـ 100 وش من تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكري، وبطولة كل من نيللي كريم، آسر ياسين، علا رشدي، محمود الشرقاوي، عمر الشناوي، مصطفى درويش، محمد عادل، منة سماحة، حسن أبو الروس، دنيا ماهر، إسلام إبراهيم، شريف دسوقي.
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