في ظل ظروف العزل المنزلي.. كارول سماحة تدخل عالم التنمية البشرية

أعلنت الفنانة كارول سماحة عن مشاركتها في برنامج تدريبي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

كشفت كارول تفاصيل الحدث قائلة:"كونوا على الموعد يوم الخميس

11 يونيو , واتسجلوا لتحضروا على الإنترنت أول برنامج تدريبي معي ومع المدرب: جوني الحلو، كيف نستعمل الذكاء العاطفي أو لنتخطى كل أنواع العقبات بحياتنا المهنية والشخصية.

يذكر ان كارول قد طرحت مؤخراً أغنية "مش هعيش" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من 2 مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:إسلام زكي.