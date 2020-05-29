أعلنت الفنانة كارول سماحة عن مشاركتها في برنامج تدريبي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
كشفت كارول تفاصيل الحدث قائلة:"كونوا على الموعد يوم الخميس11 يونيو , واتسجلوا لتحضروا على الإنترنت أول برنامج تدريبي معي ومع المدرب: جوني الحلو، كيف نستعمل الذكاء العاطفي أو لنتخطى كل أنواع العقبات بحياتنا المهنية والشخصية.
يذكر ان كارول قد طرحت مؤخراً أغنية "مش هعيش" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من 2 مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:إسلام زكي.
كانت هذه تفاصيل خبر في ظل ظروف العزل المنزلي.. كارول سماحة تدخل عالم التنمية البشرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.