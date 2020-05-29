غدًا.. انطلاق العرض الثاني لمسلسل الفتوة

ينطلق العرض الثاني لمسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال، غدا السبت، الموافق 30 مايو، وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساءً على قناة ON الفضائية.
تدور احداث المسلسل في عالم الأحياءالشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، والتي كان يطلق عليهم (الفتوة)، الذي يتحمل مسئولية الأهالي.
"الفتوة" بطولة ياسر جلال، مي عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسني، أحمد خليل، رياض الخولي، عبدالرحمن القليوبي، أحلام الجريتلي، مجدي فكري، عادل الفار، عايدة رياض، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي، إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.
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