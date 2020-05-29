تراند اليوم : إحنا فين ومن مسلسل إيه .. راندا البحيري تختبر جمهورها

نشرت الفنانة راندا البحيرى ،عبر خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” صورة لها برفقة النجمان شريف سلامة ودرة في مسلسل “شريف ونص.

,علقت راندا البحيري على الصورة قائلة: “سؤال البوست ،احنا مين، ومن مسلسل إيه #راندا_البحيري”.

يذكر أن آخر مشاركات راندا البحيرى الفنية في مسلسل “الأخ الكبير”، وينتمي العمل لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

وبطولة محمد رجب، وعبير صبري، وهبة مجدي، ودينا فؤاد، ومحمد عز، وأشرف زكى، ومحمود حجازى، وراندا البحيرى، وهاجر أحمد، وإيهاب فهمى، ومحسن منصور، ورانيا ملاح، وأحمد حلاوة، وعمرو عبد العزيز، وأحمد إمام، وزينة منصور، وتدور أحداثه في إطار شعبى.

https://www.instagram.com/_u/randaelbehairyofficial/?utm_source=ig_embed&ig_mid=16B4FD9F-620F-4620-A8E3-7534E8FEE7F1