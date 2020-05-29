تراند اليوم : فنانة شهيرة تعلن إصابة نجلها بفيروس كورونا

كشفت الفنانة والمذيعة الكويتية مها محمد عن إصابة نجلها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وقالت عبر حسابها على تطبيق “سناب شات”: “حبايبي ادعوا لفيصل ولدي طلعت النتيجة الآن وطلع فيه كورونا وهو زارع كلى دعواتكم لا تنسونا بدعائكم”.

وتابعت: “اللهم إني استودعتك ولدي فيصل أنت الذي لا تضيع ودائعك”. ويشار إلى أن الخطر على صحة الإبن يأتي من خضوعه في وقت سابق لتلك العملية الدقيقة.

ومها محمد بدأت تقديم البرامج في تلفزيون الكويت عام 2001، قبل أن تخوض للمرة الأولى تجربة التمثيل في عام 2006، وذلك من خلال مسرحية “أمل في مملكة النمل” مع الممثلة لمياء طارق في عام 2009. أجرت عمليات جراحية لأنفها ووجها أسفرت عن تغيير شكلها بالكامل.

Advertisements

وتعرّضت صحية كادت تودي بحياتها، بسبب تشخيص طبي خاطئ في الكويت، فمجرد التهاب بسيط ومزمن تحول إلى مرض عضال، لكنها تماثلت للشفاء بعد عودتها من رحلتها العلاجية في الولايات المتحدة.

تزوّجت للمرة الأولى وإنفصلت عن زوجها، ورزقت منه بولدين هما “عبد الله” و”فيصل”، وابنة توفيت وهي صغيرة.

وفي ديسمبر 2016، تزوجت للمرة الثانية من رجل أعمال أردني يدعى “محمد” في حفل خاص، حضره عدد محدود من الأصدقاء والأقارب، وفي أكتوبر عام 2018، رزقت بابنة أسمتها “مها”.