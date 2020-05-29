تراند اليوم : لو نفسك تبقى ممثل مشهور – إليك أرقام وعناوين مكاتب كاستينج التمثيل

يطمح كثير من الشباب والفتيات إلى الصعود للنجومية عبر التمثيل، ويبحثون عن من يكتشف مواهبهم، ولا شيء أسهل في تحقيق من مكاتب الكاستينج التي تتيح للموهوبين عرض إمكانياتهم أمام متخصصين في التمثيل.

في هذا التقرير نقدم، عناوين مكاتب كاستينج منتشرة في القاهرة الكبرى، ويمكن للراغبين في التمثيل التواصل معهم وبدء طريقهم نحو عالم الفن.

أرقام وعناوين مكاتب كاستينج

مكتب كاستينج حازم الأسواني

العنوان: 5 صلاح الدين من جزيرة العرب، التليفون: 01127632123.

مكتب كاستينج العدل جروب

العنوان: 13 شارع سوريا بجوار بنك باركليز، المهندسين، رقم التليفون: 33451496.

مكتب كاستينج تركواز

العنوان: 11 شارع الدوري، العجوزة، رقم التليفون: 01119003100.

مكتب كاستينج هيما

العنوان: 24 شارع الأشجار خلف سيراميكا كليوباترا من البطل أحمد عبد العزيز، المهندسين، رقم التليفون: 01010313248، 01125844990.

مكتب كاستينج ماستر للإنتاج الفني

العنوان: 336 شارع الهرم، بجوار كازينو الليل، رقم التليفون: 027802946.

مكتب كاستينج أحمد حسن «كاست»

العنوان: 109 شارع العالمين، مدينه الطلبة، المهندسين، رقم التليفون: 023027520، 023350647.

مكتب كاستينج سفنكس فيلم «د: عادل حسني»

العنوان: 2 ممر بهلر، شارع قصر النيل، وسط البلد، رقم التليفون: 023920709.

مكتب كاستينج النسور للإنتاج الفني

العنوان: 5 شارع ابن الروم، أحمد عرابي، المهندسين، رقم التليفون: 023043553.

مكتب كاستينج أفلام ناهد فريد شوقي

العنوان: 36 شارع شريف، عدلي، وسط البلد، رقم التلفيون: 023955491.

مكتب كاستينج سعيد حامد

العنوان: برج القانونيين، بجوار كوبري النيل بدراوي، كورنيش النيل، المعادي، رقم التليفون: 025251224.

مكتب كاستينج عرب سكرين

العنوان: 20 شارع الأعناب، مسجد مصطفى محمود، جامعة الدول العربية، المهندسين، رقم التليفون: 027484303 – 023351472.

مكتب كاستينج غيث للإنتاج الفني

العنوان: 64 شارع الحسين، جده، جامعة الدول العربية، المهندسين، رقم التليفون: 027610373.

مكتب كاستينج التيسير للإنتاج الفني

العنوان: 22 شارع العراق، شهاب، جامعة الدول العربية، المهندسين، رقم التليفون: 3350993.

مكتب كاستينج أفلام مصر العالمية يوسف شاهين

العنوان: 35 شارع شامبليون، وسط البلد، رقم التليفون: 025788038 – 25788033.

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مكتب كاستينج فايف ستارز «إيناس الدغيدي»

العنوان: 48 شارع جزيرة العرب، وادي النيل، المهندسين، رقم التليفون: 023455538.

مكتب كاستينج هاما للإنتاج الفني «هشام سليمان»

العنوان: 26شارع عدن، شهاب، جامعة الدول، المهندسين، رقم التليفون: 027612894.

مكتب كاستينج كينج توت للإنتاج الفني

العنوان: 3 عمارات العبور، صلاح سالم، مدينة نصر، رقم التليفون: 024027176.

مكتب كاستينج زين للإنتج الفني «محمد زين»

العنوان: 12 شارع سليمان الحلبي، وسط البلد، رقم التليفون: 025777754.

مكتب كاستينج الماسة للإنتاج الفني «هشام عبد الخالق»

العنوان: 49 أبراج النيل، بجوار مستشفى السلام الدولي، كورنيش النيل، المعادي، رقم التليفون: 025242882.

مكتب كاستينج الريادة للإنتاج الإعلامي

العنوان: 14 شارع عدن، شهاب، جامعة الدول، المهندسين، رقم التليفون: 027495541.

مكتب كاستينج يوني كورن «مجدى الهواري»

العنوان: 4 شارع الظفرة، بجوار مستشفى الشرطة، العجوزة، رقم التليفون: 023041644.

مكتب كاستينج أفلام هاني جرجس فوزي

العنوان: برج الجوهرة، أمام نادي ظباط المعادي للقوات المسلحة، كورنيش النيل، المعادي، رقم التليفون: 025256623.

مكتب كاستينج أفلام محمد فوزي

العنوان: 17 شارع هارون، الدقي، رقم التليفون: 027486698.

مكتب كاستينج حسين القلا

العنوان: 14 شارع سليمان أباظة، مسجد مصطفى محمود، جامعة الدول، المهندسين، رقم التليفون: 027627037 – 027627038.

مكتب كاستينج الباتروس للإنتاج الفني

العنوان: 4 شارع ويصا واصف، بجوار كوبري جامعة القاهرة، الجيزة، رقم التليفون: 027765510 – 027765595.

مكتب كاستينج السبكي للإنتاج الفني «محمد السبكي»

العنوان: 10 شارع الفواكه، مسجد مصطفى محمود، جامعة الدول، المهندسين، رقم التليفون: 027486660.

مكتب كاستينج أفلام كريم السبكي

العنوان: عمارة ساريدار، شارع التحرير، الدقي، رقم التليفون: 027627871.

مكتب كاستينج كولاج كاست

العنوان: 9أ شارع الأعناب، مسجد مصطفى محمود، جامعة الدول، المهندسين، رقم التليفون: 027482055 – 027482040.

مكتب كاستينج لورد للإنتاج الفني

العنوان: 82 شارع وادي النيل، أحمد عرابي، المهندسين، رقم التليفون: 023033765.

مكتب كاستينج شعاع للإنتاج الفني

العنوان: 52 شارع جامعة الدول العربية، المهندسين، رقم التليفون: 027629173.

مكتب كاستينج تخيل للإنتاج الفني

العنوان: 11 شارع سينزوستريس، الكوربة، مصر الجديدة، رقم التليفون: 022906854.

مكتب كاستينج فرح ميديا

العنوان: 49 برج جوهرة النيل، أبراج النيل، بجوار مستشفى السلام، كورنيش النيل، المعادي، رقم التليفون: 025240023 – 025240197.