تراند اليوم : الي يلعب مع القرد يستحمل خربشتو.. صورة لإنجي وجدان مع القرد في كواليس صاحب السعادة

نشرت الفنانة إنجي وجدان عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” ، صورة لها من مسلسل “صاحب السعادة” للنجم عادل إمام وهيا تداعب قرد حاول شد الباروكة الخاصة بالتمثيل.

وكتبت إنجى وجدان معلقة: “لما القرد قرر يشد الباروكة”

وتحضر الفنانة إنجى وجدان للجزء الثانى من مسلسل “طلعت روحى”، بعد نجاح الجزء الأول، وبدأ مؤلف العمل شريف بدر الدين في كتابة الحلقات الأولى للبدء في تصويره بعد شهر رمضان المقبل، ويتم التعاقد مع نفس الأبطال الرئيسين بالإضافة إلى نجوم جدد ولم يتم الاتفاق والاستقرار عليهم حتى الأن للمشاركة في المسلسل.

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ودارت أحداث الجزء الأول من المسلسل من خلال فكرة افتراضية كيف تجبر الظروف إنسانا على التعايش مع ظروف أخرى بعيدا عن ظروفه وعمله ويتأقلم معها، والعمل مأخوذ عن تيمة أمريكية تدور أحداثها حول شخصين تنشأ بينهما قصة حب، ولا تجمع بينهما أى خصائص مشتركة.

يشار إلى إن مسلسل “طلعت روحي” حقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية، وبطولة مجموعة متميزة من النجوم منهم إنجي وجدان ونيكولا معوض وإسلام إبراهيم وميار الغيطي وهبة عبد العزيز وتامر فرج ودنيا ماهر وحمدي عباس وصفاء الطوخي وأنعام سالوسة، وتأليف وائل حمدي وشريف بدر الدين، وإخراج رامي.