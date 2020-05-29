تراند اليوم : زيادة وزن شيرين عبد الوهاب في فترة العزل المنزلي – شاهد

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام صورة جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب فى أحدث ظهور لها.

وظهرت شيرين فى الصورة زائدة الوزن وذلك أثناء زيارتها الى أحد الأطباء.

وتلقت الصورة عديد من التعليقات حول سر زيادة وزن شيرين عبد الوهاب حيث خرجت شائعات عن حملها من جديد