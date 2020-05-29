تراند اليوم : فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بحلق شعرها “زيرو” ..والسبب صادم

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ونشرت الفنانة المغربية “عبير العابد”، التي اشتهرت عبر مشاركتها في برنامج المسابقات الغنائية “آراب غوت تالنت”، صورة لها وهي “حليقة” الشعر تماما.
وأرفقت “العابد” صورتها بتدوينة مثيرة، جاء فيها: “رسالة مني لكل مرأة أو بنت، كتعاني مع المجتمع لي كيبغي يفرض عليها بعض الأفكار لي هي وهمية و من اختراع البشر و الشعوب”، قبل ان تواصل موضحة: “جيت اليوم نتضامن مع راسي و مع أي بنت كذبو عليها فيوم من الأيام و قالولها بلي إذا ما كانش عندك الشعر أنت ماشي مرا، و شحال من وحدة تعقدات أو دارت الزيف باش تغطي أو باروكا،غير حيت شعرها كيطيح، أو حرش، أو مرضات بالسرطان و ما قدراتش تقبل راسها قرعة حيت الناس غادي يضحكوا عليها”.
وتابعت: “البنات سمعوني مزيان، سر جمالك هو عقلك، و كيانك، و ذكائك، و مستواك الفكري و أخلاقك، و فلوسك و عملك، و قلبك و نيتك و أهم حاجة ابتسامتك و ثقتك بنفسك .. هادي هي قيمتك، ماشي شعرك، أو جسمك .. خليك قوية رغم كلام الناس لي ما غادي يفيدك فوالو”.
وأضافت الفنانة المغربية: “من الآن فصاعدا، سمعي لقلبك، و ديري داكشي لي أنت مقتانعة به، مدام ما كيمس الحرية ديال حتى شئ واحد ولا كيخدش الحياء، أما بالنسبة لداك الناس لي غادي يضحكو عليك ما تديهاش فيهم، واش كاين شي إنسان عاقل،واعي و عندو قيمة فالمجتمع،كيعطي رأيه فالناس بلا ما حتى واحد يطلب منه؟؟!!! طبعًا لا، هادوك كلهم ناس حياتهم فارغة عليها كيهتمو بمشاكل و حياة الناس ..
واختتمت:” آخر كلمة أنت فتاة إذن أنت مركز الكون بشعرك أو بلاش”.