تراند اليوم : تسريب صورة رجاء الجداوي من داخل العزل يثير جدل البرلمان

أثارت أول صورة للفنانة رجاء الجداوي من الحجر موجة استياء كبيرة في مصر ما أدى إلى لجوء نائبة في البرلمان المصري تدعى داليا يوسف ببيان موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن الإجراءات الوقائية المتبعة داخل مستشفيات العزل عند التعامل مع مريض فيروس كورونا.

وقالت النائبة إن هناك حالة من الاستياء انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور مدير مستشفى العزل “أبو خليفة” في الإسماعيلية مع الفنانة رجاء الجداوي وهي مصابة بفيروس كورونا، دون ارتداء كافة المستلزمات الوقائية للفيروس، سوى كمامة وقفازات طبية فقط بحسب صحف مصرية.

وأضافت: “تم التقاط صور للحالة المصابة دون أي تحمل مسؤولية لأخذ الاحتياطات اللازمة أثناء التعامل مع المريض، حيث من المؤكد أن يكون مدير المستشفى تم إصابته بالفعل”.

وأكدت أن مدير المستشفى لم يلتزم بهذه التعليمات وظهر وهو يرتدي قميصا ليس بأكمام طويلة، مما يعكس تجاهل اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة داخل المستشفى مما قد يتسبب في عدوى عدد كبير من الأطقم الطبية، فبدلا من أن يكون مدير المستشفى صاحب التوجيهات يصدر تعليماته ويراقب حماية الأطقم الطبية، أصبح يعكس نموذجا سيئا يستوجب المساءلة العاجلة.