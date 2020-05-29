طالبت النجمة التركية نسليهان أتاغول جمهورها التزام الحجر المنزلي تفاديًا لإصابتهم بفيروس كورونا . وكتبت عبر حسابها علىى "انستقرام": "أرجوكم ابقوا في منازلكم ولا تغادروها مطلقًا". Advertisements تابعت: "لا أريد أن يصيبكم أي مكروه". نسليهان تتابع تصوير مسلسلها "ابنة السفير" بجزئه الثاني، وتعتمد مع فريق عملها إجراءات وقائية مشددة. وعن التصوير التي عادت له مقلها مثل الكثير من نجوم العالم العربي الذين عادوا الى ممارسة أعمالهم بشكل طبيعي في ظلّ انشتار وباء "كورونا" قالت: "لا تخافوا فنحن نعتمد إجراءات صارمة لنحمي أنفسنا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نسليهان أتاغول تتابع تصوير الجزء الثاني من "ابنة السفير" وتطلب من جمهورها البقاء في المنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.