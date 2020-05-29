ابن فنانة كوتية يصاب بكورونا وحالته خطرة لأن يعيش بكلية مزروعة!

أعلنت الفنانة الكويتية مها محمد، مساء الخميس، إصابة نجلها فيصل، بفيروس كورونا. وقالت مها محمد عبر حسابها في تطبيق "سناب شات": "حبايبي ادعوا لفيصل ولدي طلعت النتيجة الآن وطلع فيه كورونا، وهو زارع كلى دعواتكم لا تنسونا بدعائكم". وأضافت الفنانة الكويتية: "اللهم إني استودعتك ولدي فيصل أنت الذي لا تضيع ودائعك". وكان نجل مها محمد قد أجرى سابقا عملية زرع كلى، وهو ما يجعل إصابته بكورونا تشكل خطرًا عليه. Advertisements وأعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس الخميس، تسجيل 845 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصبح إجمالي الإصابات المسجلة في البلاد 24 ألفا و112. من هي مها محمد؟ مها محمد مذيعة وممثلة كويتية، بدأت تقديم البرامج في تلفزيون الكويت عام 2001، ومن خلال القناة قدمت برامج منوعة عديدة كونت لها شهرة، كما أن لها تجربة في برامج الكاميرا الخفية من خلال برنامج "صادوة 2" بمشاركة الممثل ​يعقوب عبد الله​ في عام 2003.

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