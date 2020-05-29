وفاة الفنان الكويتي ناصر الفرج بعد إصابته بكورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي المطرب الشعبي الكويتي ناصر سلمان الفرج، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن شقيقه مدالله سلمان الفرج، خبر وفاته عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”، قائلًا: “الحمد لله على كل حال، توفي أخوي ناصر الفرج إثر إصابته بفيروس كورونا”، وتم دفن جثمانه في مقبرة الجهراء بالكويت.

يذكر أن ناصر سلمان الفرج هو مؤسس فرقة القصر الأحمر للفنون الشعبية، وعمل لسنوات طويلة في وزارة الإعلام الكويتية، قبل أن يترك عمله قبل سنوات بسبب مرضه مكتفيًا بالإنشاد والظهور عبر شاشات التليفزيون مع فرقة القصر الأحمر للفنون الشعبية.