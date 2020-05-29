رنا شميس: نجاح "ديالا العباس" فاجأني.. وعائلتي يتهمونني: "بهدلتينا"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفنانة السورية رنا شميس عن سعادتها بالنجاح الذي حققه مسلسل "مقابلة مع السيد آدم" تأليف وإخراج فادي سليم والذي أطلّت من خلاله في الموسم الدرامي برمضان الفائت. مضيفة في تصريح لموقع "فوشيا" أن شخصية "ديالا العباس" التي قدمتها بدأت بالتحضير لها منذ بداية كتابة العمل حتى اللحظة النهائية ماقبل التصوير. مشيرة إلى أهمية أن تحصل على الوقت الكافي لها من أجل التحضير.

وأعربت شميس عن سعادتها لأن شخصية "ديالا العباس" أصبحت جزءا من يوميات شهر رمضان للعام الجاري عند المشاهدين. مؤكدة أن هذه الشخصية ستبقى محفورة بذاكرتها لأن الصدى والأثر الذي حققته بين المشاهدين لا يوصف على حسب تعبيرها، بالإضافة إلى تقديمها هذا النوع من الأعمال لأول مرة في مسيرتها.

ولفتت شميس أنه منذ بداية قراءة المشاهد الأولى للشخصية توقعت نجاحها، إلا أن النجاح الذي حققته ديالا العباس فاق توقعاتها، منوّهة إلى أن كل من قرأ العمل توقع نجاحه، وأن يحقق حضوره عند المتلقي.

وأكدت الفنانة السورية أن شخصيات الشر دائماً تترك بصمة كبيرة عند المشاهدين إذا تم تقديمها بالشكل الصحيح، مبينة أن المجتمع وللأسف ينساق وراء الأمور السلبية التي تحدث ويتم تداولها بشكل كبير على غرار الأمور الإيجابية التي لا تحظى بذلك الشيء، مضيفة أن هذا الموضوع ضمن ظروف العمل قام بخدمتها لكون طبيعة متابعين يرغبون بذلك، أما بالواقع فقد بينت شميس أن ذلك الشيء يزعجها.

وحول تطورات شخصية "ديالا العباس" في الجزء الثاني من العمل، رفضت شميس الكشف عن تطورات الشخصية. مؤكدة على وجود تحفظات من قبل طاقم العمل بشأن الإعلان عن أية أمور في الجزء الثاني.

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وتحدثت شميس عن ردود الأفعال التي حصلت عليها من قبل عائلتها والأصدقاء، مشيرة إلى أن الردود الأولى التي كانت تحصل عليها عند التواصل مع أي شخص هي "الضحكة" ثم كلمة "بهدلتينا" ليقوموا بعدها بتهنئتها والمباركة لها على النجاح الذي استطاعت أن تحققه من خلال توظيف أدواتها بالشكل الصحيح والمتقن، لافتة إلى أن الإنسان مهما حقق إنجازات في حياته الشيء الذي يجعله يفرح أكثر هو رؤية الفخر في عيون والديه.

الحجر المنزلي

وعن كيفية قضاء وقتها في ظل الحجر المنزلي المفروض ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد بينت شميس أنها حاولت أن تستفيد منه قدر الإمكان وذلك من خلال صنع بعض أصناف الأطعمة والاهتمام بالبشرة، بالإضافة لمتابعة الأفلام السينمائية، مبينة أنها تحب متابعة الطب البديل وهذا ما حاولت أن تقوم بتطويره أيضا في ظل الحجر المنزلي.