خالد الصاوي يجري حوارًا خاصًا مع كلبه في الحجر المنزلي (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن الحجر المنزلي سيخرج طرائف الفنانين، فبعد أن شغل فنان العرب محمد عبده السوشال ميديا بقوله إنه اكتشف أن أولاده بعد الحجر أصبحوا 10 وليس 9، خرج الفنان المصري خالد الصاوي يحاور كلبه بشكل طريف.

ونشر الصاوي مقطع فيديو عبر حسابه بموقع تويتر ظهر فيه وهو جالس على أريكة بطريقة عفوية ويقوم بإطلاق "صوت عواء" ثم يرد عليه الكلب بصوت مماثل.

ولم يكتفِ الصاوي بذلك، بل كان يحاور كلبه ويطلب منه أن يقلده باحترافية وحين ينجح الكلب في ذلك يقوم الفنان بمداعبته واللعب معه.

ولاقى سلوك الصاوي العفوي مع الكلب تفاعلًا كبيرًا بين المتابعين الذين أشادوا بطريقته الكوميدية في مداعبة كلبه ووصفوه بـ"راسم البهجة" على وجوههم.

وقالت إحدى المتابعات "‏‎والله حضرتك لطيف جدا وكل فيديوهاتك دمها خفيف بس ليه سايب السجادة تحتك كده؟ حقيقي هموت وأشدها أعدلها".

وقال متابع آخر: "‏‎عم خالد عايش في عالم موازي"، ‏وثالث زاد: "الراجل ده لطيف ولذيذ بشكل جميل جداً".

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فيما تطرق البعض إلى الحديث عن أعماله فقال له متابع: "‏‎أدائك بقى مش حلو يا خالد في آخر كام عمل.. تحس إنك معندكش وقت تركز في تفاصيل الشخصيات وتعمل حاجة مختلفة كل مرة.. شوفت لك فيلم الضيف واستغربت من الرتابة في أدائك.. شد حيلك يا فنان".

وشارك الصاوي في آخر أعماله بمسلسل "ليالينا 80" ولاقى إعجاب الكثير من الجمهور لتضمنه العديد من النجوم، بالإضافة إلى عودته إلى ثمانينات القرن الماضي، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم منهم إياد نصار، صابرين وغادة عادل.

ويجسد الصاوي في العمل شخصية "جلال أرسطو"، مدرس الفلسفة الجامعي المرموق والمثقف، الذي تجبره ظروف الحياة القاسية على الانعزال القسري ومواجهة مرضه النفسي الذي عانى فيه حالة نكران دائمة لموت زوجته وحبيبته نتيجة حادث سير أليم ومفجع، ما يدفعه إلى التقاعد المبكر بسبب عدم أهليته للتدريس وانسحابه المفاجئ من الحياة المهنية، ما ضخم وحدته وضاعف تدريجياً أحزانه وجعله ينغمس في متاهات الخيال مع زوجته الراحلة منذ أكثر من خمسة أعوام، والتي تظل تشاركه كل تفاصيل حياته ويومياته وحتى لحظاته السعيدة وتناقشه في بعض تفاصيل علاقته بشقيقه الأصغر، الذي يؤدي شخصيته النجم الأردني إياد نصار إلى جانب زوجته وابنتهما مريم التي تتعرض لحادث سيارة تفقد على إثره بصرها.

وقبل أيام، فاجأ الفنان السعودي محمد عبده جمهوره بتصريح غريب يثبت ما قاله نجله حول معاناة والده من الاكتئاب خلال فترة الحجر المنزلي.

‏‎وقال محمد عبده في مداخلة تليفزيونية مع الإعلامي علي العليان عبر برنامج "معيدين معاكم" حين سأله عن وضعه في الحجر: رب ضارة نافعة ولادنا فرحوا فينا أكثر وما بقى بجامة إلا ولبسناها وأولادي طلعوا 10 وكنت أحسبهم 9 كل يوم أعد فيهم".