هل تغيرت ملامح نجوم سوريا كثيرا بين الطفولة والشهرة؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تحظى صور نجوم الفن والمشاهير بتفاعل واسع بين الجمهور عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ففي كل مرة يتم تناقلها بكثرة بين المعلقين ليعبروا عن رأيهم فيها وتنهال المقارنات بين ملامح الطفولة والشهرة.

ولكن أكثر الصور الذي تشهد ردود فعل هي التي تكون لنجوم ونجمات سوريا، نظرًا للجماهيرية الكبيرة التي يحظون بها، فصورة واحدة لأي منهم كفيلة بأن تتصدر مواقع التواصل لساعات، وهو الأمر الذي رحب به الفنانون لذلك نجدهم بين الحين والآخر يكشفون عن صور لطفولتهم وينشرونها عبر حساباتهم على السوشال ميديا.

الفنان قصي خولي نشر في وقت سابق صورة عبر إنستغرام، وعلق عليها: "يا الله دخيل اسمك اديش حلوة الطفولة واديش الأهل بيتعبوا فينا لحتى يكبرونا ونصير شباب وصبايا، بابا وماما يا روحي انتو، بس شوف صوري أنا وصغير بشكر الله دخيل أسمو على النعمة يلي عطاني إياه فيكم الله يحميكم ويطول عمركم ويمدكم بالصحة والعافية وخليكم فوق رأسنا أنا وأخواتي وأولاد أخواتي انتم ماء عيني والله."

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كما نشرت النجمة سلافة معمار أول صورة لها من مرحلة الطفولة، وبدت في الصورة بنفس ملامحها الحالية، مما برهن على أنها لم تخضع لأية عمليات تجميلية، وأن جمالها طبيعي.

وشارك الفنان تيم حسن جمهوره في وقت سابق أيضًا بصورة له من مرحلة الطفولة، وكتب عليها تعليقًا أنه مازال يحتفظ ببعض الشبه من تلك المرحلة. وانهالت عليه التعليقات من معجبيه، مشيدين بملامحه في الطفولة ومؤكدين أنه كان يتمتع بالجاذبية نفسها. ومن بين تعليقات محبّيه: "نفس الضحكة الله يديم عليك السعادة"، و"شكلك لم يختلف كثيرًا سواء في الطفولة أو الشباب" وأكد آخر: "نفس الشعر وبراءة العيون والضحكة الصافية".

وراود الفنانة سلاف فواخرجي شعور الاشتياق لأيام الطفولة والبراءة، وأرادت مشاركة هذا الإحساس مع متابعيها بصورة مميزة وعفوية لها في مرحلة الطفولة، حيث ظهرت في الصورة التي أرفقتها بتعليق كتبت فيه: "ومنشتقلنا" بابتسامة قوية، وهي اللقطة التي أثارت إعجاب الجمهور الذين تغزلوا بها، مؤكدين أنها جميلة الملامح منذ صغرها.

ولمزيد من صور نجوم سوريا من أيام الطفولة تجدونها في الفيديو أعلاه.