المطربة حنان تكشف سبب إصابتها باكتئاب في ظهورها الأول بعد غياب طويل

حلت المطربة العائدة من الاعتزال حنان، ضيفة عبر فضائية "الحياة"، على هامش مشاركتها في حفل عيد الفطر من حديقة الأزهر، حيث أوضحت أنها لم تتردد في الموافقة على المشاركة في الحفل، بعدما طلبوا منها المشاركة من أجل تسلية المشاهدين في فترة حظر التجوال، ومجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت إنها عاشت لفترة طويلة في ألمانيا، واستقرت حاليًا في مصر، مشيرة إلى أنها مازالت تحافظ على رشاقتها، وابتعدت نهائي على تناول الدهون، وتعيش على نظام غذائي صحي متكامل، مضيفة أنها أصيبت بالاكتئاب بسبب ابتعادها عن الفن والغناء.

وأشارت إلى أنها قضت العيد مع أحفادها ياسين تسع سنوات، ورامي ثلاث سنوات، لافتة إلى أن حفيدها رامي يستمع إلى أغانيها.

وقالت: "أنا بحن للغناء مرة تانية، لكن هيبقى من بعيد لبعيد، مش بروفيشنال ولا مهنة، وكل فترة هطلع أغني أو أقول حاجة، لأن الغناء بيحسسني بوجودي في الحياة، ومعرفش أعمل حاجة غيره، وعمري ما هحترف الغناء"، مضيفة: "أنا بحب أعمل الحاجة بمزاج، وقراراتي مش سريعة خالص، ومعرفش أغني غصب عني".