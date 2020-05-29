أحمد أبو هشيمة ينصف ياسمين صبري بعد السخرية من تكرار صورتها

لفت رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة الأنظار بأحدث صورة نشرها على حسابه على تطبيق "إنستغرام" وظهر فيها برفقة زوجته الفنانة ياسمين صبري التي اعتمدت إطلالة صيفية مميزة.

واختارت لهذا فستاناً بظهر مكشوف أثار اهتمام الكثير من المتابعين. ورأى عدد منهم في هذا فرصة لإنصاف الفنانة بعد تعرضها للسخرية بسبب نشرها صورة مكررة لها على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات. وظهرت فيها مرتدية فستانها الشهير الموقع من Dolce And Gabbana والمزين بنقشة الورود الكبيرة.

وفيما أعرب العديد من الناشطين عن إعجابهم الدائم بإطلالاتها، تساءل آخرون عن سبب نشرها الصورة نفسها مرات عدة لافتين إلى أنهم ملوا مشاهدة هذا اللوك وأطلقوا العديد من التعليقات الساخرة.

ويذكر أن الأضواء تسلط على ياسمين أكثر من السابق منذ إعلان زواجها من رجل الأعمال. وهي أحدثت ضجة قبل هذا بظهورها في صورة داخل طائرة خاصة رجح عدد كبير من المتابعين أنها ملك لزوجها.

ويشار إلى أن الكثير من هؤلاء ما زالوا يستعيدون في كل مرة ردها على سؤال الفنانة اروى لها عما يعجبها في أبو هشيمة خلال حلولها ضيفة على برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" حيث قالت: "بيضحكني".

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وهو ما أوضحته في لقاء تلفزيوني بالتعليق: "عندما سألتني أروى عن أحمد أبو هشيمة هل تحبين وسامته أم جدعنته كان ردي أني أحب فيه كل شيء وسامته وجدعنته ونجاحه في عمله وواثق من نفسه حتي أنني قلت سيد الرجال" مع الإشارة إلى أنه تم حذف ذلك.

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