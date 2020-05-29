فارق العمر بين تامر حسني وبسمة بوسيل يشغل الجمهور

تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات مختلفة عن الفنان المصري تامر حسني وزوجته مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل ومن أبرزها ما يرتبط بفارق العمر بينهما.

وفي هذا السياق أشارت إحدى تلك المعلومات إلى أن هذا الفارق ليس صغيراً ولفتت إلى أن الفنان يبلغ عامه الـ42. وهو ما فاجأ الكثيرين الذين أشاروا إلى أنه يبدو أصغر من عمره الحقيقي.

أما أكثر ما أثار الانتباه فهو أن زوجته تصغره بـ14 عاماً تقريباً. وذكّر بعض رواد الحسابات بأنها شاركت في الموسم السادس من برنامج المواهب الشهير "ستار أكاديمي" حين كانت في الـ17 من عمرها ما يعني أنها تبلغ حالياً الـ28 عاماً.

ويذكر أن بسمة تحرص بين الحين والآخر على تقديم التشجيع للنجم من خلال تعليقات تنشرها على حسابها على "إنستغرام". وجاء في آخرها: "والله من قلبي فخورة بيك يا حبيبي وفخورة بشرف المكان اللي انت غنيت فيه النهار ده".

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وأضافت: "الحمد لله حلم من أهم أحلامك اتحقق وغنيت في أعظم مكان، المكان اللي طول عمرك كنت بتحلم تغني فيه والناس كلها تسمعك. مبروك يا حبيبي".

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