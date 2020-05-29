شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى يشارك جمهوره فيديو ساخر مع كلبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم خالد الصاوى جمهوره فيديو خاص بينه وبين كلبه داخل منزله، عبر صفحته "تويتر"، ويتحدث معه ويقلده فى طريقة العواء، وتفاعل معه جمهوره وأبدو إعجابهم بالفيديو.

يشار إلى أن خالد الصاوى شارك فى السباق الرمضانى الماضى من خلال مسلسل "ليالينا 80" مع عدد كبير من النجوم، والذى عرض حصرياً على شاشة الـcbc، وتألق فى دور الأخ الأكبر للنجم إياد نصار "هشام"، والذى يدعى "جلال أرسطو"، فهو فيلسوف المسلسل، حيث لفت أنظار المشاهدين له منذ عرض الحلقة الأولى.

واستطاع خالد الصاوى المزج بين أكثر من شخصية فى نفس واحد بسلاسة وصدق لذلك دخل قلب المشاهد منذ اللحظة الأولى، وهو يرقص مع زوجته "نورهان"، وبعدها يظهر عليه ملامح الهوس والجنون فهو السهل الممتنع في أدائه لشخصيه "جلال أرسطو".

مسلسل "ليالينا 80" بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى.