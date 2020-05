شكرا لقرائتكم خبر عن لو فاتك فى رمضان.. شوف مسلسلك المفضل فى العرض الثانى على قنوات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدد كبير من الأعمال الدرامية تعرض خلال شهر رمضان، فلا يستطيع الجمهور الإلمام بكل ما يعرض من أعمال، فيكتفى بمشاهدة مسلسل أو مسلسلين على الأكثر، وينتظر لما بعد الشهر الكريم حتى يجد الفرصة والوقت لمشاهدة بقية الأعمال، لذلك حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسى على إعادة عرض أفضل المسلسلات التى لاقت نجاحا كبيرا خلال الشهر الكريم على قنواتها.

"الفتوة" ياسر جلال على ON

بعد النجاح الكبير الذى حققه في عرضه الأول بشهر رمضان، قررت شبكة قنوات on، عرض مسلسل "الفتوة" على شاشتها بدءًا من يوم السبت المقبل، فى الساعة الثامنة مساء، من تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى.

ولاقى المسلسل نجاحًا جماهيريًا ونقديًا منذ أن انطلق عرضه خلال الماراثون الرمضانى المنصرم، لاسيما أن العمل تناول حياة الفتوات في حى الجمالية ما قبل 100 عام، فضلاً عن إعجاب الجمهور بديكورات المسلسل وملابس الشخصيات وخلافه .

وقال الفنان ياسر جلال عن المسلسل إنه عرف كثيرا من العادات والتقاليد التى كان يتعامل بها الفتوات خلال عمله فى مسلسل الفتوة، منها على سبيل المثال كيفية اختيار الفتوة ودور شيخ الحارة وأيضا الأعراف والتقاليد التى كانت متواجدة فى الحارة المصرية القديمة مشيرا الى أن الهدف من العمل لم يكن الدراما التوثيقية ولكن نقل مرحلة زمنية وتكثيفها فى الشخصيات ونقلها للمشاهد، مضيفا : هناك فارق كبير بين الأفلام الوثائقية والدراما.

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس .

"ليالينا 80" على الحياة

تبدأ قناة الحياة، عرض مسلسل "ليالينا 80"، يوم السبت المقبل الموافق 30 مايو، وذلك فى تمام الساعة التاسعة مساءً، وهو من بطولة إياد نصار، وصابرين، وغادة عادل.

Advertisements

وحقق المسلسل نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه في أيام شهر رمضان، وتفاعل الكثير من الجمهور مع الشخصيات، خاصة وأن المسلسل يرصد الحياة الاجتماعية في هذه الفترة مع تصاعد الصراعات والأحداث طوال الحلقات.

ويقول النجم إياد نصار إن مسلسل "ليالبنا 80" بعيد تماما عن مفهوم الأعمال النخبوية كما يعتقد البعض، لافتاً إلى أنه عمل به عمق يستطيع المشاهد رؤيته بأكثر من مستوى.

وأوضح إياد، لـ"الخليج 365"، أن "العمل يناقش إنسانيات لكل البشر، فنتكلم فى أشياء بسيطة وغير معقدة، عن بنى آدمين من خلال عائلات تنتمى لطبقات ومناطق مختلقة، والحقيقة أننا نتحدث فى المسلسل عن المرحلة التاريخية بمنتهى البساطة من خلال قصص بسيطة جداً، ومشاكل معروفة ومفهومة وحكايات لكل الطبقات".

وأشار إياد إلى أن فترة الثمانينيات التى تتم مناقشتها فى "ليالينا 80" متبقى منها أشياء مازالت فى منازلنا مثل الفيديو والكاسيت، حتى وإن كنا لا نستخدم هذه الأدوات فالنوستالجيا هى الأهم، قائلاً: "حالة الحنين لمرحلة معينة هى الموجودة فى المسلسل لأن عناصر هذه الفترة موجودة فى حياتنا من بنايات وتفاصيل وناس نعرفهم، هناك حالة حنين عند المشاهد عندما يرى هذه الحقبة التاريخية".

"ليالينا 80" تدور أحداثه فى إطار اجتماعى خلال فترة الثمانينيات، ويشارك فى بطولته صابرين، غادة عادل، خالد الصاوى، إياد نصار، سناء شافع، ميدو عادل، هبة عبد الغنى، منة عرفة، محمد على رزق، حسنى شتا، نهى عابدين، وعدد آخر من الفنانين الشباب، من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى لمالكها تامر مرسى.

"لما كنا صغيرين" على ON

وتعيد شبكة قنوات ON مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجوم ريهام حجاج ومحمود حميدة وخالد النبوى، بعدما حقق نجاحا كبيرا خلال عرضه خلال شهر رمضان الماضى، ويبدأ عرض المسلسل بداية من السبت 30 مايو على قنوات on. و one دراما فى المواعيد التالية: ON 7 مساء و 5 صباحا، ON drama 9 مساء و 11 صباحا.

"لما كنا صغيرين" بطولة محمود ‏حميدة، ‏خالد ‏النبوى ، ريهام حجاج ،ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏‏وهانى عادل، ‏وكريم ‏‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن ‏‏عبد ‏‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد وهو تأليف ‏‏أيمن ‏‏‏سلامة ‏وإخراج محمد ‏على و انتاج شركة ارت ميكرز للمنتج ‏احمد عبدالعاطي.‏

وتدور قصة المسلسل فى إطار تشويقى مثير حول خمس أصدقاء ‏تخرجوا ‏فى ‏الجامعة الأمريكية، وعملوا فى مكان واحد سويا يترأسه ‏دكتور الجامعة ‏سليم منصور ‏الذى يتورط فى أعمال مشبوهة، وإذا ‏بجريمة قتل تقع فى ‏ظروف غامضة وتغير ‏مجريات الأمور ويتم ‏البحث عن القاتل‎.