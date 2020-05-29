شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح hey Sugar فى مسلسل "بـ100 وش".. آسر ياسين: انفخ البلالين يا نجاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - hey Sugar لازمت هذه الجملة الفنان آسر ياسين فى مسلسل "بـ 100 وش"، حتى أصبحت هى الأشهر خلال شهر رمضان الماضى، بل إنها مازالت مستمرة حتى الآن، حيث يرددها رواد مواقع التواصل الاجتماعى بشكل كبير، محاولين تقليد النجم آسر ياسين وطريقة نطقه لها، ونشر آسر ياسين صورة عبر إنستجرام، حاملا بعض البلالين، معلقا عليها، "انفخ البلالين يا نجاتى"، وهى لازمة الراحل إبراهيم نصر، فى برامج "الكاميرا الخفية" التى كان يقدمها قبل سنوات.



اسر ياسين

أحداث "بـ100 وش"، كانت محل نقاش دائمًا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وذلك جعل هناك مطالبات بتقديم جزء ثان من العمل فى شهر رمضان 2021.

وانتهت أحداث الجزء الأول من المسلسل، بنجاح أفراد العصابة في تنفيذ عملية النصب على باسم الأمير "لؤى عمران"، وتم تحويل مبلغ 850 مليون جنيه إلي حساب عمر في سويسرا ولكن نصب فتحي "مصطفى درويش "على العصابة بالكامل وأخذ منهم 300 مليون جنيه بطريقة ذكية من خلال الرجل الذي فتح لهم الحساب في سويسرا، وسافر جميع أفراد العصابة إلى سويسرا.

مسلسل "بـ100 وش"، شارك في بطولته كل من آسر ياسين ونيللي كريم وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى ‏درويش ‏وشريف ‏دسوقي ومن تأليف عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج كاملة أبو ذكرى.