شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال يستغل فترة العزل لممارسة الجرى.. ويعلق: إن شاء الله نخس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغل المطرب أحمد جمال فترة العزل الصحى الحالية للمارسة رياضة الجرى بجوار منزله، حيث نشر فيديو عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق عليه "شوية نشاط تحت البيت لحد ما الأزمة تعدى.. صباح الخير عليكم"، وقال فى الفيديو "الجرى الصبح مهم جدا .. بس ضرورى يبقى قبل الساعة 10 .. أو 10 ونص لو انت متأخر زى حالاتى .. علشان الأشعة الضارة ... وأدى الشارع فاضى وبجرى لوحدى فى الشارع.. ديه الحاجة الوحيدة اللى بعملها لما بنزل أو ببقى فى الاستوديو .. كل سنة وانتم طيبين وان شاء الله نخس قريب".

أحمد جمال انتهى من تصوير كليب جديد بعنوان"جيل بطل"، والتى تعتبر دعما لأبطال الألمبياد المصريين المشاركين في اولمبياد طوكيو والتي تم تأجيلها للعام المقبل بسبب فيروس كورونا، وهى من كلمات حسن كمال، الحان محمد عزيز، توزيع احمد عاطف، مهندس الصوت خالد سند.

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أحمد جمال



جمال على انستجرام

وتقول الأغنية: يا صاحبي طمني عليك..وعلي الحبايب والجيران..مشتاق لصوتك ولعينك..وللشوارع والمكان..و ياجيل بطل..شوف إيه حصل..ماإحنا قابلنا حاجات كتير..فيه خير وشر..وأهوي كله مر..وبقي الصغير فيك كبير.

وطرح أحمد جمال مؤخرا كليب الجديدة بعنوان "احنا مش بتوع حداد" التى إهداء الشهيد أحمد منسى وشهداء مصر، وهى من ألحانه، وكلمات محمد طارق وديع، وتوزيع الموسيقي أحمد حسام، وإلهامى دهيمة.