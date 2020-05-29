شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف "ونحب تانى ليه" يكشف كواليس "الشات" مع نجوم العمل قبل التصوير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين، عن كواليس الترتيبات الأولى لمسلسل "ونحب تانى ليه"، واتصالاته بنجوم العمل، ياسمين عبد العزيز، وكريم فهمى، وشريف منير، لعرض الفكرة الأولية للمسلسل عليهم حتى تم الاتفاق على مشاركتهم فى المسلسل الذى نافس بقوه فى السباق الرمضانى لعام 2020.

نشر عمرو محمود ياسين مجموعة صور "سكرين شوت" لمحادثاته مع النجوم ياسمين عبد العزيز، وشريف منير، وكريم فهمى، عبر تطبيق "واتس آب" لمناقشة الفكرة الأولية لمسلسل "ونحب تانى ليه"، والترتيب لجلسات عمل لبحث الفكرة والبدء فى التنفيذ، وكتب عمرو فى تعليقه على صور المحادثات التى نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"، "ونقول كده بدأت حكايتنا البدايات".

وفى دردشة دارت بينه وبين الفنانة ياسمين عبد العزيز حول التحضيرات للمسلسل الجديد، عرض عمرو محمود ياسين الفكرة الأولية للمسلسل عبر رسائل صوتيه، فيما ردت ياسمين "يالا بقى هنعمل حاجة جامدة"، ليرد عمرو "إن شاء الله متحمس والله"، وأضافت ياسمين "أنا كمان جدًا.. هنعمل حاجة جديدة ومختلفة.. يارب يكرمنا السنة دى.. أنت بس أول ما تخلص اللى معاك ابدأ"، وتابع عمرو، "إن شاء الله بإذن الله نعمل حاجة كويسة أوى.. أنا بقولك متفائل وحاسس إن الموضوع اللى فى أيدينا هيطلع منه شغل كويس أوى".

وفى 15 سبتمبر 2019، أرسل عمرو للنجمة ياسمين عبد العزيز، ملفات تتضمن فكرة عامة عن المسلسل كما هى فى مخيلته، والتى نالت إعجاب ياسمين، وقالت له "عجبنى أوى.. يالا ينقعد النهارده"، وفى 11 نوفمبر 2019، أرسل لها اسم المسلسل "ونحب تانى ليه"، وسألها إيه رأيك فى الاسم، فردت: "الله حلو أوى.. تحفة"، ثم قالت له: "عايزه الحق رمضان.. متخافيش يابنتى".









وفيما يتعلق بباقى نجوم العمل، ففى 29 ديسمبر 2019، تواصل عمرو محمود ياسين، مع الفنان كريم فهمى، وأرسل له فكرة المسلسل، وقال له: "حبيبى الشخصية اسمها مراد"، فرد كريم، "هقراه النهارده إن شاء الله يا صاحبى"، وفى اليوم التالى: "عمور.. لما تصحى أو تفضى قولى هكلمك".

وفى اليوم ذاته، 29 ديسمبر 2019، تواصل مؤلف مسلسل "ونحب تانى ليه"، مع النجم شريف منير، وقال له: "صباح الفل.. المخرج هو مصطفى فكرى اللى اخرج أغلب حكايات نصيبى وقسمتك"، ثم أرسل له الحلقات الأولى من المسلسل ليقرأها، فرد عليه شريف برسالة صوتيه ثم أرسل له الإيميل الشخصى ليرسل له تفاصيل أكثر عن العمل.

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يشار إلى أنه فى نهاية شهر رمضان، كان قد أعرب الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين، عن سعادته بحالة الجدال والنقاش التى أحدثها مسلسل "ونحب تانى ليه" الذى قام بكتابته، مطالبا متابعو المسلسل بعدم الحزن من حلقة النهاية وتقبلها كما هى.

وكتب ياسين، عبر حسابه على فيس بوك: "آخر حلقه من (ونحب تانى ليه).. أنا سعدت جدا بالحالة الجميلة اللى عشتها معاكم خلال فترة عرض المسلسل.. وفرحت أكتر بحالة النقاش والجدال حوالين فكرة هى غاليه المفروض تعمل ايه.. عبد الله ولا مراد.. واتبسطت إن قدرت أحقق حالة تشويق فى مسلسل رومانسى اجتماعى، يمكن فى مسلسلات ساسبنس معروف نهايتها من أول اسبوع".

وأضاف ياسين: "اتسبطت انى قدرت اطرح عليكم تساؤلات حول وضع المرأة المطلقة فى مجتمعنا، وايه اللى لازم تعمله وإزاى يفترض أن ينظر لها المجتمع، اتبسطت إنى شاورت على فكرة الحب وأهميته فى حياتنا سواء مع شخص جديد أو من خلال فتح صفحة جديدة والتسامح مع شخص أخطأ فى حقنا، إفشاء الحب عموما بين الأخوات وبين الأصدقاء، التسامح مع الآخر، إعادة النظر فى أفكارنا وفى تابوهاتنا".

وتابع ياسين: "يعنى المهم.. أيا كان النهاية، أتمنى محدش يزعل منها وتقبلوها زى ما هى، لأن هتبقى دى رؤيتى أنا وفريق عمل المسلسل كله، ونلتقى بعد نهاية الحلقة اللى هتشهد أحداث كتير.. شكرا لحسن متابعتكم وكل سنه وانتوا طيبين".